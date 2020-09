Com repasse de 82,5 toneladas de hortifrútis, Banco de Alimentos da Ceasa registra recorde de doações

Mesmo com as vendas impactadas pela pandemia, os permissionários da Ceasa registraram em agosto recorde mensal de doações de hortifrútis de seu Banco de Alimentos para o programa social Prato para Todos. Segundo a direção da central de abastecimento, foram 82,5 toneladas de produtos disponibilizados, o maior volume de todo o ano e quase o dobro do registrado no mesmo período de 2019, quando 43,7 toneladas foram repassadas.