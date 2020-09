Semana inicia com instabilidade no Estado

registros de granizo Após fim de semana com chuvas ena região metropolitana da Capital, a instabilidade deve continuar ao longo da semana no Rio Grande do Sul. De acordo com a Metsul, na metade norte do Estado há, ainda, possibilidade de temporais e a ocorrência de granizo não está descartada. O maior risco é para a região da Serra e Litoral Norte.

O monitoramento da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) aponta que os rios Cai, Sinos e Gravataí seguem em lenta elevação após as fortes chuvas do fim de semana, sem, no entanto, atingir os limiares de alerta. A chuva deve continuar no Estado ao longo do dia, mas não em todas as regiões. Os acumulados maiores ocorrem na Serra e em parte do Litoral Norte, onde pode chover forte ainda nesta segunda-feira. Porto Alegre deve registrar chuva e garoa na maior parte do dia, com intensificação da precipitação durante a tarde e a noite.

Na terça-feira, a umidade e o céu encoberto seguem presentes, sobretudo entre o Centro e o Leste do Rio Grande do Sul. Segundo a Metsul, na quinta-feira, a umidade deve dar uma trégua na maioria das regiões com a chegada de ar mais quente e seco ao Estado. A exceção será a faixa Leste, sobretudo o Litoral, onde a nebulosidade permanece.