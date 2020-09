Morre o ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol Emídio Odósio Perondi

Morreu, neste sábado (5), aos 82 anos o ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol Emídio Odósio Perondi. Natural de Tupanciretã, ele esteve à frente da entidade máxima do futebol no Rio Grande do Sul ao longo de quase 13 anos. Perondi comandou a FGF entre março de 1991 e janeiro de 2004.