Canoas registra bastante granizo durante a madrugada deste domingo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A madrugada deste domingo (6) foi marcada pela quantidade de granizo que atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre. O maior volume teria sido registrado em Canoas.

Raios também ocorreram durante parte da noite. A Metsul informa que a faixa do evento climático foi da Fronteira Oeste até o Litoral Norte. Uma área de temporal atrás da outra moveu-se, ainda, de Oeste para Leste, o que no jargão da meteorologia chama-se de “trem” de tempestades.

Conforme a empresa, a forte instabilidade segue nas próximas horas com chuva forte, raios e risco de granizo isolado, principalmente, na faixa central do Rio Grande do Sul.