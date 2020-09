Fornecimento de energia volta ao normal na área da CEEE-D

O mau tempo que assolou o Rio Grande do Sul na madrugada e começo da manhã deste sábado (5) causou estragos na rede elétrica da CEEE-D. Até às 11h30min, a estimativa da concessionária era de que em torno de 41 mil clientes da sua área de atuação estivessem ainda sem luz. O fornecimento de energia foi normalizado próximo ao meio-dia.

Uma das regiões mais afetadas foi a do Litoral Norte do Estado, no entorno dos municípios de Capão da Canoa e Xangri-lá. Naquela área, houve o desarme de uma linha de transmissão de 69v de tensão que liga as subestações de energia Atlântida e Atlântida 2.