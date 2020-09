Instalação de câmeras causam bloqueios parciais na BR-290 neste fim de semana

A BR-290/RS terá bloqueios parciais neste fim de semana. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), interdições são necessárias para dar continuidade à instalação de câmeras do projeto de cercamento eletrônico da prefeitura de Porto Alegre.

O ponto das obras é o quilômetro 101,2, junto à passarela de pedestres que cruza a rodovia, na região das Ilhas.

No sábado (5), o trecho no sentido Eldorado do Sul-Porto Alegre estará bloqueado das 9h às 17h. O sentido inverso, Porto Alegre-Eldorado do Sul, será interditado entre às 9h e 16h de domingo (6).