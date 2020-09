Frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, causando chuva e rajadas nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (3) é de nuvens para a maior parte das regiões. A virada no tempo é decorrente de uma frente fria, associada a um ciclone na costa do Uruguai, que avança e provoca chuva no decorrer do dia. A instabilidade deve ser maior do Centro para o Norte do Estado, com baixo risco de temporal. As informações são da Metsul Meteorologia.

Apesar da frente fria, o sol deve aparecer com nuvens em algumas horas do dia. Na chegada do sistema frontal, porém, não são descartadas rajadas de vento e a temperatura deve cair.

Em Porto Alegre e região, o tempo muda bastante do que foi nessa quarta-feira. A nebulosidade volta a aumentar com prováveis períodos de chuva no decorrer do dia. Apesar da chuva, haverá momentos de melhoria com sol e nuvens. Com a chegada da frente fria, a temperatura cai e temperatura mínima ocorrerá à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 12ºC