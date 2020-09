Obras na rede hídrica de Porto Alegre afetam abastecimento de água em 4 bairros

Devido ao entrocamento de redes novas de água nas zonas Norte e Sul de Porto Alegre e ao desativamento de redes antigas, quatro bairros da Capital serão afetados pela falta de abastecimento de água nesta quarta-feira (2), a partir das 9h: Santa Rosa de Lima, Rubem Berta, Cristal e Santa Tereza.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) fará obras na rua dos Maias, nos números 1.568 (esquina com a rua João Clezar) e 892. Nessa região, os bairros afetados serão Santa Rosa de Lima e Rubem Berta. O desabastecimento poderá cessar a partir da noite.

Já nos bairros Santa Tereza e Cristal, o desabastecimento de água se dará porque o Dmae irá prosseguir com a obra de substituição de redes da Av. Tronco, com o serviço sendo realizado na rua Dona Otília, esquina com a Tronco. A normalização do serviço hídrico deverá acontecer à noite.

Aviso

Por causa dos reparos, o Dmae avisa que "a água poderá retornar turva ou não transparente, devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização." Caso o usuário queira solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, precisa ligar para o número 156 e colocar opção 2.