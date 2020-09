Hospital Moinhos de Vento abre vagas para técnicos de enfermagem em Porto Alegre

O Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre está com vagas abertas para contratação de técnicos de enfermagem para atendimento no Centro de Terapia Intensiva e na Emergência. Os pré-requisitos são formação completa no curso técnico e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (COREN-RS).

Os profissionais precisam ter disponibilidade para início imediato.

Dentre os benefícios, os profissionais contratados terão assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio farmácia, refeitório no local, creche (com coparticipação), vale-transporte e estarão no programa de incentivo por resultados da instituição.