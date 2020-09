Nebulosidade diminui e calor volta ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Uma forte corrente de ar quente e seco faz com que a nebulosidade diminua no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (2), garantindo temperaturas mais elevadas na maior parte das regiões. A instabilidade permanece apenas na fronteira com o Uruguai e no extremo Sul, segundo informações da Metsul Meteorologia.

Com a elevação dos termômetros, pode fazer calor em diversas cidades do Estado. No Oeste, o ingresso de uma frente fria traz a volta da chuva no fim do dia, com risco de temporais isolados à noite.

Em Porto Alegre, a previsão indica dia de sol com ar quente e seco diminuição da nebulosidade. No começo da manhã ainda pode fazer frio, mas temperatura se eleva rapidamente e a tarde esquenta. Podem haver rajadas de vento Norte em alguns momentos e a chance de chuva volta pela noite, também não se afastando risco de temporal com vento forte.

Rio Grande do Sul - previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 14ºC