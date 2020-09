Testagem de profissionais de saúde e grupos de risco vira lei em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A testagem para o novo coronavírus de profissionais da saúde, trabalhadores de serviços essenciais, idosos, pessoas com doenças crônicas e famílias vulneráveis agora é obrigatória em Porto Alegre. A lei de autoria do vereador Aldacir Oliboni (PT) foi promulgada pela Câmara Municipal nesta segunda-feira (31).

A lei leva o nome de Benedito Saldanha, servidor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) que faleceu em decorrência do vírus e diagnosticado somente após o óbito. Familiares de Saldanha estiveram presentes no ato de promulgação.