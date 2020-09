Em oito meses, RS registra mais de 3,5 mil casos de dengue

No dia 22 de abril, eram 1.684 casos. Em meio a pandemia do novo coronavírus, outro problema de saúde pública volta a preocupar os gaúchos: o crescente aumento no número de casos de dengue no Rio Grande do Sul. Somente nos primeiros oito meses deste ano, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) registrou 3.563 casos da doença e seis mortes. Os números são maiores que os registrados nos anos de 2010, quando as confirmações chegaram a 3.471, e 2016, quando foram registrados 2.430 casos.

De acordo com o informativo epidemiológico referente a semana 35/2020, com dados computados até 29 de agosto, do total de casos confirmados, 3.277 correspondem a autóctones (quando são contraídos na própria região) e 286 são importados.

Ao longo deste ano, foram ao menos 6.089 notificações de dengue, das quais 3.563 foram confirmadas, 2.125 descartadas, 326 tiveram laudo inconclusivo e 75 seguem em investigação.

Entre os principais sintomas apresentados pelos pacientes autóctones, a mialgia (dor muscular) apareceu em 83,8% dos casos, seguida pela cefaleia (82,2%) e febre (80%). Outros sintomas apontados foram exantema, dor nas costas, náusea, artralgia (dor articular), petéquias (manchas avermelhadas causadas por algum tipo de sangramento na pele), vômitos, leucopenia (baixo nível de glóbulos brancos no sangue), artrite, conjuntivite e fragilidade dos vasos sanguíneos.

A maior prevalência da doença foi identificada em pessoas com idades entre 30 e 39 anos (662 casos), 20 e 29 anos (645), 40 e 49 anos (603), 50 e 59 anos (502). As demais faixas etárias registraram, respectivamente, menos de 300 casos.

Ao todo, dos 497 municípios gaúchos, 391 registram infestações pelo Aedes aegypti. No relativo aos casos autóctones, 77,1% dos pacientes correspondem aos municípios de Santa Maria, Cerro Largo, Santo Ângelo, Venâncio Aires, Santa Rosa, Santo Cristo, Constantina, Coronel Bicaco, Palmitinho e Três Passos.

Além da dengue, o Rio Grande do Sul registrou até a semana 35/2020, 232 notificações de febre Chikungunya, sendo que nove casos importados foram confirmados, 182 foram descartados e 42 continuam em investigação diagnóstica.

Dos casos confirmados, Porto Alegre, Passo Fundo e Santa Rosa possuem dois cada, enquanto Pelotas, Bagé e Palmeira das Missões têm um em cada um. Conforme a pasta, as investigações de casos suspeitos de febre Chikungunya seguem em 52 municípios gaúchos.

Já em relação ao Zika vírus, o Estado notificou 256 casos suspeitos ao longo deste ano, dos quais 26 foram confirmados, sendo 24 autóctones. As ocorrências foram nos municípios de Santa Maria (20) e Três Passos (4), e Bagé (importado). Outras 200 notificações foram descartadas e 30 continuam em investigação diagnóstica. As notificações de casos suspeitos ocorrem, segundo a SES, em 39 municípios.

No que diz respeito a Febre Amarela, foram 13 notificações suspeitas, das quais 10 foram descartadas e três continuam em investigação até o momento.