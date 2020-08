Estado se aproxima de 125 mil casos de coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

No começo da tarde desse sábado (29), de acordo com dados da Secretaria estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul registrava 124.416 de casos confirmados de coronavírus. Uma incidência de 1.093,6 a cada 100 mil habitantes. Ainda segundo a pasta, o número de óbitos era de 3.385 (aumento de 62 em relação ao levantamento anterior), o que significa uma taxa de mortalidade de 29,8 por 100 mil habitantes.

O número de recuperados é de 111.597 (90%) e em acompanhamento de 9.434 (8%). Ainda na tarde desse sábado eram verificadas12.559 hospitalizações por causa do coronavírus e uma taxa de ocupação de leitos UTI em geral de 75,5% (1.897 pacientes em 2.514 leitos de UTI). Dos 497 municípios gaúchos, 486, o que corresponde a 98% do total, registram casos de contaminados com Covid-19.

Em âmbito mundial, a compilação de casos de coronavírus feita pela universidade americana Johns Hopkins se aproxima da marca de 25 milhões de infectados. A plataforma da universidade contabilizava neste final de semana 24,77 milhões de casos confirmados de Covid-19, com os Estados Unidos ainda na liderança global de pessoas contaminadas desde o início da pandemia, perto de chegar a seis milhões de contaminações (a Johns Hopkins registrava 5,91 milhões de infecções).

Na sequência aparece o Brasil, com 3,8 milhões de casos, seguido da Índia, que agora registra 3,46 milhões de pessoas contaminadas. Depois, aparece a Rússia, que confirmou 982 mil casos até o momento.