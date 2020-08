4ª edição do UÉ SOPA tem opção delivery e take away

Em sua 4ª edição, o evento UÉ SOPA, que arrecada fundos para o Projeto WimBelemDon, acontece na versão delivery e take away, em função da pandemia da Covid-19. Parte das sopas foram produzidas por professores e alunos do Curso de Gastronomia da UniRitter, no Complexo Gastronômico da Universidade, no Campus da FAPA. “Em função da pandemia, decidiu-se realizar esse evento em um formato diferente, para que possamos continuar impactando quem tanto precisa dessa ajuda. Também temos o objetivo de sempre incentivar a participação dos alunos em ações sociais como essa”, explica Moisés Basso, coordenador do Curso de Gastronomia da UniRitter.

Os kits estão sendo entregues neste sábado, até às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil. Há também a opção de delivery. O valor da entrega será calculado conforme a região.

Cada kit é composto por 1,8 litros de sopa, sendo 450ml de cada uma das sopas: Sopa da Mata Atlântica da Chef Neka Mennna Barreto (SP), Minestra Winner de Inverno do Chef José Barattino (Eataly – SP), Creme de Batata Baroa Defumada do Chef Vico Crocco (Porto Alegre) e Sopão do Ogro do Chef Jimmy Ogro (RJ). O kit também contará com Pudim de Leite Condensado de Mariana Dedavid (Dona Maricota – Porto Alegre) e Brownie com Nozes Douradas de Lucas Corazza (SP). Para finalizar, Duo de Pães produzido pelo Curso de Gastronomia da UniRitter, queijo ralado Della Nonna e azeite de oliva Capolivo.

Todo o valor arrecadado na venda dos kits será usado na manutenção das atividades oferecidas diariamente a crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social do bairro Belém Novo, em Porto Alegre. Além disso, a equipe do WimBelemDon irá produzir 180 litros de sopão que serão doados para moradores de rua na Região Sul de Porto Alegre.