Rodoviários protestam por demissão de delegado sindical

Trabalhadores rodoviários realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (28) na região central de Porto Alegre. A manifestação percorreu a avenida João Pessoa e era contrária à demissão de um funcionário da empresa Restinga.

Conforme os trabalhadores, Rodrigo Almeida, conhecido como Digão, era delegado sindical na empresa e sua demissão teria caráter persecutório em razão de suas reivindicações. O trabalhador teria sido demitido por justa causa após ter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Segundo os trabalhadores, a punição não é comum e se deu em razão do funcionário ter ligação com o sindicato. Em nota, o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa) manifestou repúdio ante a demissão. “Ainda que não tenham sido esclarecidos os motivos que levaram a esta inesperada decisão da empresa, nos solidarizamos ao colega e reforçamos a disponibilidade do quadro jurídico da entidade. Sindicato também informa que trabalha para apurar os fatos e estará atento a qualquer atitude arbitrária cometida pela direção da empresa”, diz o Stetpoa. De acordo com dirigentes sindicais, a empresa irá receber representantes da entidade na próxima semana para tratar da questão.

Os funcionários da empresa já haviam realizado uma manifestação na quinta-feira, cruzando os braços e impedindo que veículos saíssem da garagem da empresa, localizada na zona Sul da Capital.

O que diz a Restinga Transportes Coletivos:

Com relação ao procedimento de demissão por justa causa ao qual se encontra submetido a partir da data de ontem (27) o funcionário da Restinga Transportes Coletivos Ltda, a empresa vem a público informar que o processo de desligamento é motivado exclusivamente pela tomada de conhecimento, na tarde de 26/08/2020, que o direito de dirigir (CNH) do colaborador encontra-se suspenso há meses por infração de trânsito cometida com seu veículo particular (“transpor bloqueio policial”). De acordo com as regras do contrato de trabalho, e a responsabilidade que envolve a função de motorista de ônibus, é dever do profissional informar a empresa em situações como essa. Pelo contrário, o colaborador agora suspenso para o devido trâmite judicial, optou por ocultar o fato do empregador, e seguir suas atividades laborais à margem da lei, sem sequer buscar a realização dos procedimentos impostos a ele pelas autoridades para a recuperação de sua CNH, o que implica, inclusive, em cassação do direito de dirigir por 2 anos. Diante disso, à luz da lei, das regras, e do bom senso, deu-se início ao referido procedimento legal de desligamento.