Jornalista Flávio Portela, coordenador de comunicação do MPT, falece aos 55 anos

Coordenador de comunicação do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, o jornalista Flavio Portela, 55 anos, faleceu na noite desta quinta-feira (27), em Porto Alegre. Portela era um comunicador com atuação reconhecida em todo o Estado e a morte surpreendeu familiares e colegas. A causa ainda não foi divulgada, e o MPT ainda prepara nota de pesar sobre o assunto. Portela teve um mal súbito na noite de ontem e não resistiu.

Priscila Dibi Schvarcz, procuradora com quem Portela trabalha com ainda mais afinco nos últimos meses, em razão da pandemia e dos casos envolvendo frigoríficos, ainda abalada com a morte repentina, resume Portela como um profissional extremamente dedicado e empolgado com o trabalho.

"Era uma pessoa incrível, que quando nos acompanhava nas forças tarefas pelo interior, visitava as redações dos jornais locais para divulgar a atuação do MPT. Uma perda irreparável, um grande amigo, uma referência para as assessorias de comunicação do MPT no País", elogia Priscila.

Antes de ingressar no MPT, Portela atuou por muitos anos na Empresa Jornalística Caldas Júnior, passando pelo jornal Correio do Povo e na Rádio Guaíba. Em 1996, tornou-se chefe de reportagem do Correi do Povo, de acordo, com a empresa e posteriormente voltou à Guaíba, como gerente de Jornalismo. De acordo com a Caldas Júnior, que também divulgou nota sobre a morte do antigo colaborador, Portela deixa a esposa, Maria Inês Möllmann, e dois filhos.