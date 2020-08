Chuva avança pelo Rio Grande do Sul nesta sexta e temperaturas ficam mais amenas

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (28) indica períodos de chuva com muitas nuvens no Sul e no Oeste no Estado. Podem ocorrer raios e até queda isolada de granizo, mas com possível melhora já pela tarde. Por conta da chuva, a temperatura nessas regiões segue menor em comparação às demais. No restante do Estado, a sexta será de sol e nuvens. As informações são da Metsul Meteorologia.

No fim da tarde e à noite há chance de chuva na região central, de Santa Maria a Porto Alegre, não se afastando granizo isolado com raios. No Norte, a temperatura continuará mais alta e com calor a tarde. O fim de semana terá sol, nuvens e chuva.

Porto Alegre e a Região Metropolitana deverão registrar nesta sexta-feira um dia de sol e nuvens, porém com maior nebulosidade, fazendo com que a temperatura se eleve menos que nos últimos dias. À noite, segue a chance de chuva e ocasionais trovoadas com algum risco de granizo isolado na região. No fim de semana, sol e nuvens se intercalam com períodos de instabilidade.

Rio Grande do Sul – Previsão do tempo para sexta-feira (28)

Ícone: Sol, chuva e raios

Máxima: 30ºC

Mínima: 12ºC

Porto Alegre – Previsão do tempo para sexta-feira (28)

Máxima: 26ºC

Mínima: 14ºC