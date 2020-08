RS pode ter chuva no Sul e no Oeste; demais regiões têm sol e calor nesta quinta

Volta a chover em parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (27). Pontos do Oeste e do Sul devem ter aumento da nebulosidade e chuva ao longo do dia devido a uma frente semi-estacionária no Uruguai, que avança para o Estado. A instabilidade, porém, deve ser intercalada com aberturas de sol. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em áreas mais ao Sul, nas regiões do Chuí e de Jaguarão, o tempo ficará encoberto e no decorrer do dia pode haver o predomínio da chuva forte e com raios. No Oeste, há risco isolado de queda de granizo. Nas demais regiões, o sol aparece com nuvens em mais um dia de temperatura elevada. Nesta quarta, a máxima chegou a 34,7ºC em Feliz.

Em Porto Alegre, o sol aparece com nuvens. A Capital segue sob a influência de uma massa de ar quente, o que traz mais um dia de temperatura elevada e sensação de abafamento pela tarde. A máxima não se eleva tanto quanto nesta quarta, quando fez 31ºC, mas será mais uma jornada quente.

Rio Grande do Sul – previsão para quinta-feira (27)

Máxima: 33ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão para quinta-feira (27)

Máxima: 29ºC

Mínima: 14ºC