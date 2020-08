RS tem dez regiões habilitadas para cogestão do distanciamento controlado

gestão compartilhada do distanciamento controlado Mais uma região foi habilitada pelo governo do Estado para a. Agora, a região 28, de Santa Cruz do Sul, também poderá adotar medidas que flexibilizam as atividades de acordo com a situação local. Já são 10 regiões habilitadas no sistema de cogestão.

Treze municípios compõem a regional. São eles: Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.

As medidas a serem adotadas regionalmente devem ter como parâmetro mínimo as restrições estabelecidas pelo Estado para a classificação de bandeira anterior à estabelecida, sendo a bandeira amarela a de restrições mínimas.

Quais são as regionais já habilitadas: