Rio Grande do Sul terá dia de calor e marcas elevadas para agosto nesta quarta-feira

O calor volta com tudo nesta quarta-feira (26) e os gaúchos devem se preparar para um dia bastante quente. A previsão indica tempo com sol e nuvens, porém com períodos de maior nebulosidade no Oeste e no Sul. Também pode ocorre chuva em pontos isolados do Sul e da fronteira com o Uruguai, sobretudo na região do Chuí, não se descartando possibilidade de granizo em áreas muito localizadas. As informações são da Metsul Meteorologia.

O ar quente toma conta de parte do Estado, trazendo máximas à tarde bastante elevadas, ao redor ou acima de 30ºC em pontos do Oeste, do Centro, do Noroeste e do Norte gaúcho. A região de Uruguaiana deve ser a mais quente. O começo da manhã, porém, será ameno ou um pouco frio dependendo da localidade.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o sol aparece com nuvens altas nesta quarta-feira. O tempo segue firme por causa da influência de um bloqueio atmosférico. Na madrugada fará um pouco de frio, entretanto a temperatura se eleva rapidamente e a tarde terá marcas elevadas para o mês de agosto, com sensação até de calor na região.

Rio Grande do Sul – previsão para quarta-feira (26)

Máxima: 33ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão para quarta-feira (26)

Máxima: 27ºC

Mínima: 13ºC