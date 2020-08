Ufrgs estende suspensão de atividades presenciais até 30 de setembro

ensino remoto para a graduação já iniciado no último dia 19 Seguindo orientação do comitê responsável pelo Plano de Contingenciamento da Covid-19 no âmbito da Ufrgs, o Gabinete da Reitoria decidiu suspender as atividades acadêmicas e administrativas presenciais por mais um mês. O novo prazo, até 30 de setembro, mantém o atendimento de demandas de forma online e o. Recentemente, o gabinete também publicou documento com orientações necessárias de preparação e de prevenção para quando for possível o retorno de atividades presenciais.

De acordo com a necessidade, acrescenta a universidade em comunicado, o prazo de suspensão pode ser postergado novamente. A retomada das atividades presenciais, quando for definida, será comunicada à comunidade universitária com antecedência mínima de 15 dias. A instituição também está divulgando um documento, denominado Modelo de Retorno às Atividades Presenciais, com orientações organizadas por Grupo de Trabalho responsável pela preparação dos condicionantes interno e externos e dos protocolos de prevenção, com vista à proposição de modelos para a volta de atividades presencias na UFRGS quando for possível.

O documento considera o modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul e a aplicação das premissas e dos protocolos globais na universidade. Como a instituição está localizada nas regiões de Saúde 9/10 (com cidade de referência: Porto Alegre) e 4/5 (cidade de referência: Capão da Canoa), os indicativos de bandeiras preta, vermelha, laranja e amarela serão utilizados nos diversos espaços, conforme cada caso e semana. O material também estabelece os protocolos de prevenção como: máscara, medição de temperatura, distanciamento entre pessoas, teto de ocupação, entre outros.

O modelo de retorno prevê ainda os cuidados no atendimento ao público, no afastamento em casos suspeitos e na higienização de espaços. Protocolos para casas de estudantes, bibliotecas, transportes e elevadores também são apresentados no material elaborado pelo GT responsável pela concepção das estratégias seguras para quando for possível a retomada de atividades presenciais no âmbito da universidade.