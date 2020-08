Painel virtual mostra empreendedores inovadores em acessibilidade

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O tema da acessibilidade será tratado em um evento virtual aberto ao público nesta terça-feira (25), organizado pela embaixada dos Estados Unidos e pelos consulados, como o de Porto Alegre, para marcar os 30 anos da Lei dos Americanos com Deficiências, a Americans with Disabilities Act – ADA.

Em parceria com o Instituto Glória, as representações diplomáticas promovem o painel Acessibilidade é para Todos: Quem está inovando no Setor, a partir das 16h30min, e que terá tradução na língua de Libras, legenda ao vivo e audiodescrição.

Cinco jovens empreendedores brasileiros e considerados inovadores no tema e com reconhecimento de instituições norte-americanas, como Massachusetts Institute (MIT), Apple e Facebook, vão descrever seus aprendizados e trajetória.

As inscrições podem ser feitas pelo link

Os palestrantes serão:

Isa Meirelles, co-fundadora da @redesignforall e uma das líderes da @deficienciatech

João Pedro Novochadlo, criativo tecnologista e fundador da statup Veever

Júlio Oliveto, co-fundador e CEO da empresa Livre

Paula Pfeifer, escritora e criadora do movimento Surdos que Ouvem

Ronaldo Tenório, fundador da startup Hand Talk Sobre a Lei dos Americanos com Deficiência (Americans with Disabilities Act – ADA)

Há 30 anos, em 26 de julho, foi promulgada a lei que é um marco histórico na legislação dos direitos civis nos Estados Unidos. A medida proíbe a discriminação contra pessoas com deficiência em várias áreas: trabalho, transporte, telecomunicações, serviços públicos, escolas e locais de votação.