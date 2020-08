Rio Grande do Sul busca chegar a 100% de cobertura do Samu

Para agilizar o socorro a pacientes que precisam de atendimento de urgência no Rio Grande do Sul e ampliar a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o governo do Estado implementou o programa Chamar 192, que permitirá aos 226 municípios gaúchos que ainda não são atendidos pelo serviço aderirem à Rede de Urgência Estadual.

O projeto será executado pela Secretaria da Saúde (SES), em parceria com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS), e deverá beneficiar 1,2 milhões de gaúchos. Com a iniciativa, o Rio Grande do Sul poderá ser o primeiro estado brasileiro a atingir 100% de cobertura do Samu e qualificar o atendimento, feito por chamado ao telefone 192.

Atualmente, o Samu atende a 91,2% da população estadual, cerca de 10,3 milhões de habitantes. Segundo o governador Eduardo Leite, o projeto estava previsto para ser implementado em dois anos, mas contou com apoio do Cosems para ser agilizado.

As cidades que ainda não são cobertas pelo Samu recebem atendimentos de urgência e emergência do Corpo de Bombeiros ou das ambulâncias municipais, que nem sempre possuem profissionais da saúde disponíveis, realizando apenas o transporte de pacientes. A expectativa é de que os municípios sejam contemplados pelo projeto até o final do ano, mantendo equipe com motorista, técnico de enfermagem ou socorrista. Em contrapartida, a SES fará a regulação médica dos municípios e oferecerá toda a orientação médica às equipes.