Defesa Civil contabiliza 1.320 gaúchos afetados pela queda de granizo

Seis municípios do Estado tiveram ocorrência de chuva de granizo esta semana. Em Jari, na metade Sul, e em Pinhal Grande, no centro do Estado, a situação está mais grave - com 1.320 pessoas afetadas, ao todo, por destelhamentos e estragos nas lavouras. Também foram atingidas as cidades de Rio Pardo, Nova Esperança do Sul, Toropi e São Francisco de Assis, de acordo com o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitido nesta quinta-feira (20).

Em Jari, a tempestade combinada com a queda de pedaços de gelo fez com que houvesse o destelhamento de residências e estragos nas lavouras. Foram afetados 520 moradores do município. A localidade foi a única, até agora, a decretar Situação de Emergência.

Já em Pinhal Grande 800 pessoas foram impactadas de alguma maneira pela forte chuva que assolou o município na terça-feira (18). Há registro de cerca de 200 residências destelhadas e estradas e cabeceiras de pontes foram danificadas pela enxurrada.

Em Rio Pardo também foram contabilizadas casas destelhadas, mas não há um número de pessoas atingidas. Nos outros três municípios os danos materiais devido à queda de granizo ainda estão sendo levantados pela Defesa Civil.