Projeto do Arquivo Público do RS reúne memórias e relatos da pandemia de Covid-19

“A pandemia do novo coronavírus acabou desnudando uma série de carências no Brasil. Entre muitas outras, mostrou que o país não tem uma cultura de preservação da memória". O relato é do coordenador do gabinete de comunicação do Comitê de Dados do Rio Grande do Sul, Pepo Kerschner, recentemente entrevistado pelo Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (Apers) para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul.

Junto a outras treze instituições do Estado (veja abaixo), o Apers, responsável pelo projeto, está coletando relatos sobre a pandemia da Covid-19. A iniciativa pretende obter registros sobre como a sociedade gaúcha tem vivenciado esta crise. "Quase não existem registros de pandemias passadas. Registrar o momento em que estamos vivendo oferece um leque de visões diferentes, que poderá ser muito útil no futuro”, relata Kerschner.

A ideia inicial surgiu a partir de uma conversa entre os historiadores e servidores do Arquivo Público do Estado, Clarissa Sommer Alves e Rodrigo de Azevedo Weimer, e a professora de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carla Simone Rodeghero. "O objetivo é reunir memórias do período, tendo consciência da ausência de registros de outras pandemias, como a da gripe espanhola”, explica Clarissa.

A pesquisa é baseada em dois eixos: a coleta de informações subjetivas através de um formulário on-line e a realização de entrevistas de História Oral. Respostas começaram a ser captadas no dia 10 de julho - somam-se mais de 300 até esta quinta-feira (20).

disponível a qualquer residente do Rio Grande do Sul O formulário,, foi dividido em dois pilares. “Na primeira parte, são requisitados dados do perfil do participante. Depois vêm perguntas mais subjetivas, relacionadas à experiência na pandemia, como emprego, renda e saúde”, diz Clarissa.

Para a historiadora, as entrevistas de História Oral são o diferencial do projeto. Cada instituição participante é responsável pelas entrevistas de um determinado grupo social. São abordados desde gestores públicos até estudantes de baixa renda e suas famílias, professores, profissionais da saúde, entre outras camadas da sociedade civil gaúcha.

“A instituição escolhe o perfil dos participantes das entrevistas, que são realizadas por plataformas on-line. O Arquivo Público, como é vinculado à administração do Estado, selecionou gestores públicos empenhados no combate à pandemia - grupo do qual Pepo Kerschner fez parte. Estamos entrevistando coordenadores e servidores do Gabinete de Crise, mas também estamos em contato com o governo para entrevistar o governador Eduardo Leite”, afirma Clarissa.

Pepo Kerschner foi entrevistado na quinta-feira, dentro das entrevistas de História Oral do projeto. Foto: Apers/Divulgação

percentual da população gaúcha que contraiu o novo coronavírus Pepo Kerschner foi convidado a participar do processo de entrevistas devido à sua atuação no combate à Covid-19 no Gabinete de Crise do RS. O Comitê de Dados fornece projeções de cenários e indicadores para auxiliar as ações do governo. A equipe trabalha junto à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) na pesquisa que estima o, entre outros projetos.

“Desde o início das atividades do comitê (em março deste ano), eu tive acesso a uma série de estudos internos e projeções bastante preocupantes sobre a Covid-19. Logo de início me assustei com a pandemia, enquanto muitas outras pessoas não achavam que isso teria toda esta dimensão”, relata Kerschner.

A intenção é de coletar memórias até o fim deste ano, para que os dados sejam organizados e disponibilizados em 2021. No entanto, segundo Clarissa, o prazo pode ser prolongado de acordo com a extensão da pandemia.

site do Arquivo Público Os resultados obtidos serão disponibilizados em links no. Os dados do formulário on-line estarão à disposição individualmente e em formato de planilha, para facilitar o cruzamento de informações a pesquisadores. Áudios, vídeos, fichas técnicas, assim como a planilha de participações e outros documentos das entrevistas de História Oral também poderão ser acessados.

Integram o projeto as entidades Arquivo Público do Rio Grande do Sul, Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Porto Alegre, Close – Centro de Referência da História LGBTQI+, Grupo de Trabalho História e Saúde da Associação Nacional de História – Seção Rio Grande do Sul, Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), Memória e Cultura Unimed Federação/RS, Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Universidade Federal de Pelotas (UFPel ), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).