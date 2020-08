Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul sugere máxima cautela no retorno às aulas

O possível retorno de crianças e adolescentes às escolas no final de agosto e início de setembro é visto com preocupação pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS). A entidade reconhece a extrema complexidade do assunto uma vez que há famílias trabalhando de casa e outras tendo retomar o trabalho presencial.

O consenso, segundo o médico pediatra e associado da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS), José Paulo Ferreira, é de que precisam ser respeitadas as peculiaridades de cada região e de cada família. “As pessoas estão muito inseguras para esse processo de retomada das aulas. Não há respostas para tudo. Não podemos nos basear no que acontece na Europa e Estados Unidos", afirma Ferreira.

A proposta do governo do Estado é que o retorno aconteça de forma escalonada por níveis de ensino e somente em regiões com bandeiras amarela e laranja do sistema de distanciamento controlado. A ideia inicial é que as aulas sejam retomadas em 31 de agosto, mas o Executivo estadual ainda está conversando com entidades representativas. Mais de 90% dos municípios gaúchos são contra o calendário de volta às aulas proposto pelo governo.

Entre as medidas defendidas pelo médico está a retomada gradual, dividida por etapas. “É interessante observamos que há, sim, pais que não estão tendo outra opção porque precisam trabalhar e há relatos de casos de muitas famílias que precisam recorrer a meios alternativos, o que as acaba expondo de qualquer maneira. São decisões que precisam envolver a parte médica, social e econômica. A partir disso precisamos ser maduros o suficiente para avaliar e se precisar, recuar nas ações”, completa o médico pediatra.

As definições sobre o retorno às atividades escolares no país são de responsabilidade dos governos municipal, estadual e federal. Tais decisões devem ser tomadas em conjunto e com base em análises consistentes do contexto local. O momento de reabertura das escolas deve ser orientado por análises epidemiológicas que indiquem redução contínua de novos casos de COVID-19 e redução da transmissão comunitária da doença.