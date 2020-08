Prefeitura de Porto Alegre encaminha pacote de mobilidade à Câmara

cobrança de uma "tarifa de congestionamento" no Centro da cidade A prefeitura de Porto Alegre encaminhou para a Câmara Municipal, nesta terça-feira (18), o pacote de mobilidade urbana da Capital. São cinco projetos, entre eles o que prevê a, que foi encaminhado com alterações.

gerou discussão na Capital O pacote enviado traz duas mensagens retificativas. No projeto sobre o pedágio urbano (PLCE 001/20), o novo texto altera critérios e o alcance do novo ordenamento. A prefeitura, no entanto, não divulgou que alterações são essas. A proposta é um dos pontos polêmicos do projeto e. A outra mensagem retificativa se refere ao PLE 002/20, que autoriza o Executivo a conceder descontos na tarifa do transporte coletivo por ônibus e também não foi detalhada.

As cinco medidas propostas incluem ainda receitas extra tarifárias, alterações na emissão do Cartão Passagem Escolar, revisão da lei do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Porto Alegre (STPOA) e ampla revisão na legislação dos ônibus.

Segundo o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello, os projetos buscam "mudar a lógica do transporte coletivo", reduzindo o uso do veículos privados e estimulando o uso do transporte público.