Massa de ar polar derruba temperaturas no RS nesta quarta

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (19) é de muitas nuvens e chuva no decorrer do dia em áreas de divisa com o estado de Santa Catarina. Em outras áreas da Metade Norte, o dia começa com abundante nebulosidade e chuva, mas ao longo do dia o tempo abre com sol e nuvens.

No Centro, no Oeste e no Sul, tempo aberto predomina com sol hoje, mas da tarde para a noite o avanço de ar frio pode gerar instabilidade em pontos isolados. Uma potente massa de ar polar começa a ingressar pelo Oeste e o Sul, onde faz muito frio à noite. O ar polar chega com rajadas de vento. As informações são da Metsul Meteorologia.

Porto Alegre terá maior presença de nuvens entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira com possibilidade de períodos de chuva ou garoa, mas no decorrer do dia a nebulosidade diminui e o sol aparece na Capital. Será um dia ameno com queda maior da temperatura à noite à medida que começa a ingressar uma potente massa de ar polar com possibilidade de rajadas de vento.

Rio Grande do Sul - previsão para quarta-feira (19/8)

Máxima: 22°C

Mínima: 3°C

Porto Alegre - previsão para quarta-feira (19/8)

Máxima: 18°C

Mínima: 9°C