Prefeitura de Porto Alegre lança site com receitas e despesas relativas à pandemia

Em meio a uma pandemia como a atual, informação é fundamental, seja para saber como está o cenário da doença, seja para fiscalizar a atuação do poder público. Nesse sentido, a prefeitura de Porto Alegre disponibilizou uma nova plataforma para quem deseje acompanhar como o Executivo municipal está aplicando os recursos para combater o novo coronavírus na cidade.

painel Receitas e Despesas página Medidas Econômicas e Sociais e asão novidades recentes na lista de informações disponíveis para consulta pela população da capital.

Conforme a prefeitura, até o momento, os recursos exclusivos para as ações de enfrentamento à emergência de saúde pública da Covid-19 chegam a R$ 196,09 milhões, dos quais R$ 119,07 já foram utilizados.

O portal Receitas e Despesas traz ainda os números da arrecadação geral do município em diferentes cenários. Além da queda registrada de R$ 273,92 milhões, apresenta a diferença entre as expectativas de receita e a arrecadação efetivamente realizada a partir de janeiro de 2020 e também a evolução da receita nos anos de 2018, 2019 e 2020. Em relação às receitas específicas relativas à Covid-19, o painel mostra as origens dos recursos e os valores já destinados. É possível ainda acompanhar o histórico mensal da arrecadação e das despesas e conferir onde os recursos estão sendo aplicados. As áreas que mais recebem investimentos são a ampliação de leitos, os serviços hospitalares e os testes Covid-19.

Já a página Medidas Econômicas e Sociais reúne as informações referentes às ações de estímulo econômico e proteção social, destacando o Plano Emergencial de Proteção Social – Covid-19, em operação desde março. O site também mostra uma prestação de contas das doações recebidas pelo poder público e orientações aos interessados em doar.

Confira os novos portais para acompanhamento da pandemia na capital gaúcha:

Painel Saúde - Dados e gráficos referentes à ocupação de leitos, evolução de testes, casos confirmados, recuperados e óbitos, sua distribuição por sexo e faixa etária, e ao atendimento ambulatorial por síndromes respiratórias e gripais.

Painel Mobilidade e Distanciamento - Dados e gráficos referentes ao isolamento social, passageiros e viagens de ônibus, fluxo de veículos, e entrada de veículos na cidade.

Página Contratações Emergenciais - Informações dos processos de contratações emergenciais de aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus realizados pela Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda.