Pedágio urbano em Porto Alegre: 'Só se for para pagar ao usuário', diz ex-presidente da EPTC

criar um pedágio urbano para veículos "Só se for para pagar para o usuário entrar em algumas partes da cidade", provoca o ex-secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre e ex-diretor-presidente da Empresa de Transporte e Circulação (EPTC) Luiz Afonso Senna, sobre a proposta reapresentada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior deacessarem o Centro Histórico.

começo do processo de impeachment tenta lidar com a pandemia do novo coronavírus um pacote de ações em mobilidade O prefeito, prestes a ver oem clima de pré-eleição enquanto, propôs a cobrança dentro decomo forma de reduzir o valor da passagem de ônibus coletivo. O transporte privado pagaria R$ 4,70, valor proposto, para subsidiar uma tarifa mais barata e evitar o colapso do sistema público, segundo tese da administração.

Para o ex-secretário e ex-diretor-presidente da EPTC entre 2005 e 2010, a ideia de criar o pedágio não é nova e recorda da resposta que dava a quem vinha com a sugestão nos cinco anos em que comandou a área de mobilidade da Capital: "Não vou cobrar dele, teria de pagar para o usuário".

O atual conselheiro-presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), que esclarece estar opinando como ex-diretor-presidente da EPTC, critica a prática de copiar modelos de outros lugares sem que se pondere as condições e características da atividade do local onde já se aplica a solução e a porto-alegrense.

A cidade de Londres é a mais conhecida por ter adotado pedágio para acessar áreas centrais. "Por que Londres adotou? Provavelmente, o PIB da capital inglesa é parecido (ou maior) que o do Rio Grande do Sul inteiro."

entrevista especial da editoria de Política Jornal do Comércio. "Responsabilidade é sempre bom na gestão." "Só recomendo muita cautela, para não embarcar em modismos, e cuidado para que se tome uma decisão que seja sustentável", afirmou o professor da Ufrgs, emdo. "Responsabilidade é sempre bom na gestão."

Calçadões como o da Rua da Praia expulsaram atividades devido a restrições ao tráfego. Foto: Joyce Rocha/JC

Senna lembra que o Centro já teve sua idade de ouro, até os anos de 1970.

"Quando era estudante de Engenharia Civil - ele se formou em 1980 -, a avenida Salgado Filho era a Padre Chagas de Porto Alegre", lembra, comparando com a rua localizada no bairro Moinhos de Vento, endereço de lojas de grife e que dita moda. Medidas adotadas na década de 1970, diz Senna, como impedir que carros chegassem à região central, mudaram a fisionomia da região central.

Quando era secretário, o então gestor liberou o tráfego de motoristas que subiam a rua Dr Flores para cruzar e pegar o sentido da Salgado Filho em direção à avenida João Pessoa, que era fechado.

"Isso foi manchete em jornais na época. A parte central é uma espécie de ilha. Se cobrarem para as pessoas entrarem, o comércio vai reagir. Já vimos isso." Medidas que possam dificultar o acesso, como pedágios, afetam setores que geram renda e emprego, diz. "É muito simples, o comércio é muito ágil. Ele vai embora para outros bairros.

Senna recorda a implantação de grandes calçadões na década de 1970 em muitas cidades brasileiras, incluindo Porto Alegre, em resposta à primeira crise do petróleo. A justificativa, explica o especialista, era para que as pessoas não chegassem de carro à rua dos Andradas (a popular Rua da Praia).

"Para não gastar mais gasolina porque o Brasil era importador de combustível, com isso reduziria a demanda", associa. O efeito das restrições foi a mudança no perfil das atividades no Centro.