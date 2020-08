Tornados deixam mais de 800 pessoas desabrigadas em Santa Catarina

Dois tornados e uma tempestade deixaram 830 pessoas desabrigadas em Santa Catarina e 16 pessoas feridas, duas delas em estado grave. Ao menos 22 cidades do Estado foram afetadas. As informações são da Defesa Civil local.

A velocidade das rajadas de vento ultrapassou 100 km/h. Houve ainda chuva de granizo e quedas de árvores.

Estima-se que cerca de 30 mil imóveis estão sem energia no momento.

Os tornados ocorreram nas cidades de Água Doce e Irineópolis; municípios como Blumenau tiveram prejuízos com a tempestade.

Os fenômenos começaram na tarde de sexta-feira, 14, e devem continuar até a manhã de domingo, 16.

Os tornados se formam por meio das nuvens cumulonimbus, com ventos rotativos que atingem o solo.

De acordo com o Epagri/Ciram, órgão oficial de previsão do tempo em SC, temporais isolados podem ocorrer no norte do Estado na noite deste sábado.