Porto-alegrenses podem agendar consultas por aplicativo da prefeitura a partir desta sexta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta sexta-feira (14) a funcionalidade Prontuário do Cidadão, no aplicativo #EuFaçoPOA. A ferramenta vai dar acesso aos principais serviços de saúde prestados pelo município. Os usuários poderão agendar consultas para Unidades de Saúde, ver resultados de exames de imagem e laboratoriais, acompanhar a validade de medicamentos recebidos e ter acesso a boletins médicos de internações hospitalares, entre outras facilidades.

O prefeito Neson Marchezan Júnior salientou que a informatização contribui para reduzir as filas para atendimento nas unidades de saúde e que este é "um grande passo e bastante adequado a esse momento da pandemia ao evitar os contatos desnecessários e circulações desnecessárias especialmente às populações mais vulneráveis".

Marchezan Júnior participou do lançamento do Prontuário do Cidadão em Live transmitida pela prefeitura nesta manhã. O sistema foi criado pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa). O download do aplicativo EuFaçoPoa pode ser feito nas lojas oficiais para Android e Apple. O login é feito pelo sistema.gov.br, do Governo Federal, que utiliza o número do CPF para o primeiro acesso.