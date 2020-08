Prefeitura de Porto Alegre lança edital para 4 mil vagas na educação

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta quarta-feira (12) editais para vagas na área da educação do município. São 2.150 vagas na Educação Infantil, 1.500 na Educação Integral para alunos do Ensino Fundamental e 200 para uma nova escola de Educação Básica (Infantil e Ensino Fundamental). Outras 200 vagas serão destinadas à primeira escola comunitária de Educação Especial de Porto Alegre, somando 4.050 vagas ao todo.

Os editais serão publicados na edição de sexta-feira (14) do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Podem participar organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que atuem na área educacional. O investimento previsto é de R$ 25,8 milhões.

Na Educação Infantil, as vagas estarão distribuídas em quatro editais, atendendo todas as regiões da Capital. Serão 450 vagas para a região Norte, 450 para a Sul, 800 para a Leste e 300 para a Oeste. Mais 150 serão ofertadas em edital à parte para uma escola específica - a Marechal Mallet.

Segundo a prefeitura, dois prédios onde funcionavam escolas estaduais terão novo destino a partir dos editais. É o caso da Marechal Mallet, no bairro Vila Jardim, que abrigará a escola de Educação Infantil com 150 vagas, e da Plácido de Castro, no bairro Higienópolis, que será a quarta escola comunitária de Educação Básica de Porto Alegre, com 200 alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

A primeira escola pública não estatal de Educação Especial, com as 200 vagas de Ensino Fundamental, ficará instalada no prédio da antiga Escola Estadual Oswaldo Aranha, no bairro Vila Ipiranga.

Já o edital para Educação Integral vai oferecer 1,5 mil vagas para atendimento no turno inverso de alunos das escolas municipais de Ensino Fundamental. Serão pelo menos cinco horas diárias de atendimento, com mínimo de três horas de atividades pedagógicas contemplando os quatro eixos de aprendizado definidos pela Smed: letramento, numeramento, educação do sensível (artes e esportes) e iniciação científica. Terão preferência as entidades que possam realizar as ações em espaços fora da escola.