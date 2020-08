Morre, aos 102 anos, médico psicanalista, jornalista e escritor João Gomes Mariante

Aos 102 anos, morreu em Porto Alegre o professor doutor João Gomes Mariante. O médico psicanalista, jornalista e escritor faleceu no último domingo (9), após falência múltipla de órgãos.

Como jornalista, foi criador e editor do Jornal MenteCorpo, fundado em 2002 e publicado ainda hoje. Com uma tiragem mensal de 35 mil exemplares e ampla distribuição, o jornal aborda temas da psicologia, psiquiatria e da psicanálise - particularmente a ética médica -, além de temas climáticos e de assistência social. Até seus quase 100 anos, Mariante também escreveu artigos para o Jornal do Comércio.

Ele foi fundador do Rotary Club de Venâncio Aires em 1949, além de co-fundar outras sedes em diversas cidades. Sócio Honorário do Rotary Club de Porto Alegre, foi grande amigo do atual presidente da unidade, Claudio Carvalho Mello, que lamentou sua morte.

"Mariante era um grande amigo e uma figura lendária. O falecimento representa uma grande perda, indiscutivelmente. Para mim, um amigo precioso que faleceu. Para a sociedade foi uma perda inestimável, porque pessoas como o doutor Mariante, com o conhecimento e desprendimento que tinha, fazem muita falta nos dias atuais. Hoje mais do que nunca, ele seria muito precioso neste momento de pandemia", afirma Mello.

Médico graduado pela Faculdade Fluminense de Medicina em 1946, Mariante foi ainda membro titular da Associação de Psicologia e Psicoterapia de Grupo (Tese) em Buenos Aires, membro efetivo da Psycho-Analytical Association, além de membro da Associação Brasileira de Psicanálise e decano da Academia Sul Rio-Grandense de Medicina.

Entre suas produções literárias, estão Os Três no Divã, Os Três Ases de Trinta e Getúlio Vargas, O Lado Oculto do Presidente, nas quais relata anos de convivência com Getúlio Vargas, Flores da Cunha e Osvaldo Aranha. Mariante também escreveu a autobiografia Como cheguei aos 100 anos e Brasil, Desordem e Regresso, uma análise histórica do Brasil contemporâneo.