Morre o jornalista esportivo Edegar Schmidt por complicações da Covid-19

Faleceu na noite dessa segunda-feira (10) o jornalista esportivo Edegar Schmidt, aos 70 anos. Ele estava internado no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e foi vítima da Covid 19.

Edegar já havia deixado as transmissões de rádio em 2012, após sofrer um AVC. Ele deixa os filhos Lourenço e Manoela e a esposa, Maristela Barrios.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS (Sindjors) publicou nota lamentando a morte do colega. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) também manifestou profundo pesar "diante da perda irreparável" e prestou condolências a familiares e amigos.

Natural de Cachoeira do Sul, Edegar começou a carreira ainda na sua cidade natal - no Jornal do Povo. Já em Porto Alegre, trabalhou também nos jornais da então empresa Caldas Júnior, Folha da Tarde e Correio do Povo.

Na Tv 2 Guaíba, foi comentarista esportivo e apresentou o programa Cadeira Cativa. Na Rádio Guaíba, comentou inúmeras jornadas esportivas. Também teve passagem pela Rádio e TV Gaúcha.