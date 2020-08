Rio Grande do Sul tem virada no tempo com volta da chuva e do frio nesta terça-feira

Os dias de veranico dão adeus aos gaúchos nesta terça-feira (11). A entrada de uma massa polar vai causar uma verdadeira virada no tempo, trazendo de volta o frio e a chuva para o inverno do Rio Grande do Sul.

A instabilidade chega pela região Sul e se espalha pelo Estado ao longo do dia. A MetSul Meteorologia alerta para risco de temporais isolados de granizo e raios. Já as rajadas de vento derrubam a temperatura com o ingresso de ar frio. Na quarta-feira (12), o mau tempo se espalha para as regiões Noroeste, Norte e o Nordeste, onde os volumes devem ser mais expressivos.

Segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança deve trazer ventos fortes com rajadas de até 80 km/h em áreas isoladas do Estado.

Em Porto Alegre, a terça-feira começa com aumento de nebulosidade e chance de chuva, mas o sol aparece com nuvens e a instabilidade volta a partir do final da tarde. O vento Sul vai derrubar as temperaturas, causando mínimas de 9°C. Na quarta-feira, a chuva fica mais forte, com chance de raios e até granizo. O frio persiste, e os termômetros não devem passar dos 14°C.