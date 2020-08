Tribunal de Justiça suspende lockdown em Pelotas

Na ADIN, o Ministério Público do RS (MP) argumentou que, apesar da necessária implementação de medidas rígidas para combater a pandemia, tal fato não pode ferir o direito constitucional do cidadão de ir e vir, que vinha sendo prejudicada pela medida adotada pelo Executivo pelotense.

O presidente do TJ destacou que “a restrição ao direito, tanto em abstrato como em concreto, exige argumentação necessária e suficiente para o desafio à garantia jusfundamental, ainda que seja para a edição de uma norma por via ordinária”. Segundo ele, “as razões de consideração apresentadas no decreto municipal, ainda que estabelecido este para uma temporalidade curta, são genéricas e abstratas, não oferecendo de pronto as razões suficientes para uma mudança drástica de regulação de comportamentos sociais”.

O magistrado argumentou ainda que “um decreto municipal que atinja situação de restrição máxima ao ir e vir exige a explicitação clara das condições extremas consideradas para a restrição máxima de liberdades individuais”, destacando, pontualmente, que, apesar da decisão estadual ter alterado a bandeira do Município de Pelotas de laranja para vermelha, na última sexta-feira (07), tal mudança só ocorre, na prática, a partir de terça-feira (11).

Dessa forma, Pelotas persiste nesse final de semana ainda em bandeira laranja, pelas regras estaduais, “ o que, por si só, já demonstra certa incoerência da medida municipal de” lockdown” ora imposta no Decreto Municipal em questão”, concluiu o Presidente do TJ.

Posicionamento da Prefeitura de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas se manifestou no final da tarde deste domingo por meio de um post no Facebook, onde informou ainda não ter sido oficialmente notificada da decisão do TJ. Segundo o texto, o Executivo municipal decidiu não recorrer da decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. "A Prefeitura irá cumprir voluntariamente a decisão, porém discutirá o mérito da ação do Ministério Público, por considerar que vivemos uma crise sanitária sem precedentes, que exige medidas de exceção. O alto índice de hospitalização no município, o qual é referência em saúde para toda a região Sul, justifica as medidas restritivas e a decretação de calamidade pública", diz o texto publicado na rede social.

Segundo a nota, a liminar deferida atinge apenas os artigos 3º e 4º do Decreto 6300, que vedam a circulação de pessoas e de veículos no município. Seguem proibidas a permanência das pessoas em locais públicos (ruas, praças, avenidas, praias, parques) e as demais atividades previstas no decreto, como transporte coletivo, indústria, comércio e serviços. "A prefeitura agradece aos pelotenses por ter compreendido o sentido do lockdown e aderido a ele até o momento. A postura da população tem sido de maturidade, responsabilidade e compromisso social. O lockdown continua em Pelotas até as 12h de terça-feira, dia 11 de agosto", informa a prefeitura.

Lockdown no sábado

Ruas vazias, silêncio e viaturas nas principais vias de Pelotas. Este foi o cenário das primeiras horas do lockdown, iniciado às 20h de sábado (8). Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito fiscalizaram a primeira noite de lockdown. Com barreiras fixas nas avenidas Bento Gonçalves, Duque de Caxias e Fernando Osório, os carros em circulação foram parados para apresentação de justificativa do deslocamento, além da orientação quanto ao uso de máscara.