Hospital Moinhos e Bombeiros fazem exercício de combate a incêndio

O Hospital Moinhos de Vento fez um treinamento com o Pelotão Floresta, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, para avaliar os acessos a todos os blocos da instituição. A ação realizada na manhã deste sábado (8) durou aproximadamente duas horas e meia e faz parte das atividades de prevenção do Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho (SESMT) do Hospital Moinhos, devido às mudanças de layouts internos e de ampliações nas edificações.

“É uma atividade de prevenção. É muito importante estarmos com todas as rotinas validadas e treinadas”, afirmou o superintendente Administrativo e de Infraestrutura do Hospital Moinhos de Vento, Evandro Moraes, ressaltando que a medida também é uma forma de capacitar os colaboradores do hospital para que tenham conhecimento em caso de situações adversas.

Os testes com as viaturas serviram para identificar eventuais dificuldades e, com isso, realizar melhorias nos acessos. No treinamento foi possível acessar a rua interna da AHMV com a viatura e sinalizar os acessos e os pontos para a guarnição do Pelotão Floresta, para que consigam orientar as equipes em uma eventual ocorrência. De acordo com a engenheira de Segurança do Trabalho do Hospital, Rosmari Mocellin, o treinamento busca reduzir o tempo de resposta em caso de necessidade.

“Para o Corpo de Bombeiros Militar, é importante que nossas equipes conheçam os acessos ao complexo. O grande objetivo é que o tempo resposta seja o mais rápido possível, e as atuações, otimizadas. Com isso, temos um atendimento adequado à população em uma ocorrência”, explica o tenente Maximiliano de Jesus Pires, comandante dos Pelotões de Bombeiro Militar da Zona Norte, que compreendem as guarnições dos bairros Florestas e Passo D’ Areia.

Durante a última semana, uma equipe dos Bombeiros visitou o Hospital Moinhos para mapear os principais acessos e planejar as ações. As viaturas ingressaram no complexo hospitalar pelas ruas Ramiro Barcelos, Tiradentes, Dr. Vale e Jardim Cristófell. O fluxo de veículos na região foi limitado. O exercício teve o apoio da EPTC e da Brigada Militar.