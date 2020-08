Prefeitura libera jogos de futebol profissional em Porto Alegre

Os jogos e treinos de futebol profissional estão permitidos em Porto Alegre, de acordo com Decreto 20.682, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre na noite desta sexta-feira (7). O decreto determina que os clubes respeitem as regras constantes no protocolo de diretrizes para a retomada do Campeonato Gaúcho 2020, da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), e na diretriz para o Campeonato Brasileiro, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).