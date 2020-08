Carris renova frota com entrega de 98 novos ônibus em Porto Alegre

Uma frota de 98 novos ônibus foi entregue pela prefeitura de Porto Alegre, nesta quinta-feira (6), para renovar a operação Companhia Carris Porto-Alegrense. Destes, 40 coletivos começam a rodar a partir desta sexta-feira (7). Os demais ainda passarão por emplacamento antes da liberação.

A empresa tinha, atualmente, 347 ônibus em circulação. Os novos veículos são de modelo 2020, equipados com ar-condicionado, acessibilidade, sistema de GPS e reconhecimento facial. As carroceria são da marca Mascarello e o chassi (motor e estrutura de suporte) da Mercedes-Benz.

Segundo a prefeitura, a renovação permitirá que os custos de manutenção sejam reduzidos em até R$ 3,5 milhões já no primeiro ano. A receita da venda dos ônibus que estão saindo de circulação poderá render mais R$ 2,4 milhões. A aquisição da frota custou R$ 45,1 milhões, tendo a maior parte viabilizada por empréstimo com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 40,9 milhões. O restante será coberta com investimento do próprio caixa da Carris.

Novos coletivos possuem ar-condicionado, acessibilidade, GPS e reconhecimento facial. Foto Luiza Prado/JC

Os 98 ônibus foram expostos ao longo da Orla do Guaíba em fila de 1,5 km de extensão da avenida Edvaldo Pereira Paiva. O ato de entrega contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O prefeito destacou que trata-se da maior renovação de frota já ocorrida na Carris. "Significa quase 30% de renovação da frota, a maior da história da Carris. A gente aposta no ônibus, o modal que movimenta o maior número de pessoas no mundo todo. É nesse caminho que trabalhamos para estruturar o transporte público na cidade de Porto Alegre", disse Marchezan.