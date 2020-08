Aplicação da vacina do Covid-19 começa sábado em voluntários em Porto Alegre

primeiras doses da vacina chinesa contra a Covid-19 em Porto Alegre Vai começar. A aplicação dasserão feitas neste sábado (8) no Hospital São Lucas (HSL) da Pucrs. Cinco voluntários da área da saúde serão os primeiros a receber a vacina que é desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech, com parceria com o Instituto Butantan, no Brasil.

As primeiras doses chegaram na segunda-feira (3). Serão 850 voluntários no total, sendo que cada um receberá duas doses, totalizando 1,7 mil unidades. Os participantes receberão imunizante real e placebo, mas não saberão qual é a característica. O hospital teve inscrição de 5,4 mil pessoas - 3,6 mil mulheres e 1,7 mil homens.

O HSL, um dos 12 centros no Brasil que vai testar a Coronavac, preparou uma área exclusiva para fazer as aplicações e o acompanhamento dos voluntários, que receberão as doses em intervalo de 15 dias. Todas as reações à vacina teste terão de ser relatadas à equipe do Centro de Pesquisa do hospital.

"Estamos fazendo parte da história", valoriza o diretor técnico do HSL, Saulo Bornhorst, que reforça a aposta de êxito do imunizante devido a testes de outras fases. A projeção é de início de produção de doses no fim do ano ou começo de 2021.

VÍDEO: Chegada das doses e onde serão os testes da vacina da Covid-19