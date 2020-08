MEC divulga resultado do Fies; mais de 107 mil inscritos disputam 30 mil vagas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Ministério da Educação (MEC) divulga o resultado dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) nesta terça-feira (4). A complementação da inscrição desses estudantes também começa nesta terça e segue até as 23h59min de quinta-feira (6).

De acordo com o MEC, nesta edição, 107.875 mil inscritos disputam 30 mil vagas ofertadas. Mais de 1,3 mil instituições de ensino superior participam do processo seletivo do 2º semestre de 2020.

Inscrições terminaram na última sexta-feira (31). Quem não foi selecionado na chamada única do Fies ainda pode disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera, em que a inclusão é automática. Nesse caso, o prazo de convocação segue até as 23h59min de 31 de agosto.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e oferece vagas com juro zero para candidatos com renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos (R$3.117).