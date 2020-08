Saída da Brigada Militar de presídios, após 25 anos, deve iniciar na gestão de Eduardo Leite

Depois de- a Cadeia Pública de Porto Alegre (Presídio Central) e a Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ), em Charqueadas -, a Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) anunciaram em suas redes sociais que pretendem, ainda nessa gestão, começar o processo de transição entre policiais militares enessas locais. O anúncio, no entanto, acendeu um alerta para uma problemática que tem pautado os dias do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul (Amapergs), que representa mais de 7 mil agentes: o déficit no número de servidores.