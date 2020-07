Final de semana com sol e temperaturas mais amenas no RS deixam frio para trás

O frio dos últimos dias no Rio Grande do Sul, com temperaturas ficando abaixo de 0ºC, geada e chuvas, dá lugar a temperaturas mais amenas e a presença constante do sol. Pelo menos é o que aponta a previsão do tempo para este final de semana no Estado, na chegada do mês de agosto.

Estael Sias, meteorologista da Metsul, ressalta que áreas isoladas do RS ainda terão céu nublado e chuva isolada na primeira metade deste sábado (1), mas que as mesmas terão a presença de ar mais seco a partir da tarde, favorecendo o retorno do sol e a prevalência de temperaturas mais amenas. A mínima para o Estado fica em 6ºC e máxima em 24ºC. Para o domingo (2), a meteorologista afirma que todas as regiões terão, com sol e temperaturas em elevação pela tarde.

Em Porto Alegre, a sexta-feira (31) foi de temperaturas baixas pela manhã, contudo, um clima mais ameno já era percebido pelos moradores da Capital. De acordo com a Climatempo, a mínima foi de 7ºC, e à tarde, chega aos 20ºC, dando a tônica do que será o final de semana.

Sol e temperaturas mais altas prevalecem nos próximas dias em Porto Alegre. Foto: Luiza Prado/JC

No sábado, a Capital deve ter o termômetro batendo em 24ºC, com a mínima atingindo 13ºC, sem chances de chuva, diante da presença de poucas nuvens. Já o domingo tem amplitude térmica parecida, variando entre 13ºC e 25ºC.