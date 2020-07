Sindha pede por reabertura do comércio de bares e restaurantes em carta a Marchezan

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha) persiste na tentativa de obter liberação gradual das operações de bares e restaurantes. Nesta quinta-feira (30), assinada pelo presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky, uma carta foi endereçada ao prefeito Nelson Marchezan Júnior oficializando o pedido.

A entidade reitera no texto que "a falta de previsibilidade e a incerteza de decisões com a qual tivemos que conviver nos gerou um índice enorme de desemprego e falência das empresas". A carta ressalta o cumprimento com os protocolos de combate à pandemia.

"Precisamos de decisões imediatas e perspectivas de futuro que nos possibilitem operar e que esse retorno aconteça de forma responsável e sustentável, premissas que sempre priorizamos em cada fase deste período e que seguimos prontos para priorizá-las. O que nos faz ressaltar, inclusive, que este efeito “abre e fecha” nos causou prejuízos que custarão meses a fio para serem tratados. É um quadro extremamente lamentável", afirma o Sindha no documento.

Os empresários do setor também pedem à prefeitura a suspensão da cobrança do IPTU comercial na gastronomia, além de plano de parcelamento em 12 meses - a partir de Outubro de 2020 - e desconto extra de 5% aos empresários que efetuarem seus pagamentos em dia.