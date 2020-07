Geada e temperaturas negativas aparecem pelo segundo dia seguido no RS

O frio mais uma vez bateu na porta da casa dos gaúchos na manhã desta quinta-feira (30). Ainda que a previsão do tempo aponte uma elevação da temperatura no Rio Grande do Sul nos próximos dias, a geada e as mínimas no negativo apareceram pelo segundo dia seguido.

Na quarta (29), o município havia atingido -1,3ºC. São José dos Ausentes, onde a mínima marcou -2,2ºC, teve a temperatura mais baixa do Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Porto Alegre, a manhã desta quinta-feira também foi mais congelante do que ontem. Enquanto a mínima havia sido de 4,9ºC na quarta-feira, hoje a Capital amanheceu com 2,6ºC no termômetro, conforme o Inmet. Durante a tarde, a máxima pode chegar aos 16ºC.