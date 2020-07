Inmet alerta para chuva forte no Norte, Noroeste e Nordeste do RS nesta terça

A terça-feira (26) poderá ser de mais chuva e ventania para algumas regiões do Rio Grande do Sul. Em boletim divulgado nesta segunda (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de precipitação de nível moderado a forte e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora em áreas isoladas do Norte, Noroeste e Nordeste do Estado.

Porto Alegre amanheceu com tempo chuvoso nesta manhã, registrando mínima de 10,2ºC, de acordo com o Inmet. Já a temperatura mais baixa foi verificada em Santana do Livramento, com 3,6ºC.

O clima na Capital será mais de frio nesta terça, com o returno de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. O termômetro deve marcar 7ºC de mínima e 16ºC de máxima, aponta a entidade.