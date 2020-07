Chuva e ventos voltam ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Depois de uma semana de sol e temperaturas elevadas, o Rio Grande do Sul vai experimentar a mudança no tempo com mais umidade e o friozinho de volta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) projeta para esta sexta-feira (24) a volta das chuvas e dos ventos. O fim de semana deve se manter com muita precipitação.

A previsão é de chuvas com intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento de até 60 km/h em áreas isoladas do Sul, Oeste e Centro do Estado, informou o instituto em boletim de "perigo potencial".

O meteorologista do Inmet Rogério Rezende associa a mudança à formação de uma frente fria, que está entrando pelo Uruguai. A chuva pode ser registrada ainda na noite desta quinta-feira (23) na Fronteira Oeste, diz ele.

Nesta sexta, a chuva se espalha, incluindo Porto Alegre. Talvez o Litoral Norte e Serra possam ainda não ter a precipitação nesta sexta. Somente no domingo (26) deve ter melhora, com temperatura "padrão inverno", esclarece Rezende. A mínima pode ser de 6ºC.

O tempo bom recente tem relação com um bloqueio atmosférico, que impede maior instabilidade. Isso muda com a entrada da frente fria. Sábado deve registrar chuvas mais fortes e ventos. "Acabou o veranico", avisa Rezende.

A próxima semana começa com instabilidade, com chuva mais fraca e frio. O meteorologista diz que a umidade vai ficar elevada até o fim de julho. "Semana que vem está complicado porque quase todo o dia tem sistema de chuvas, que também se alteram muito rapidamente", previne.