Ufrgs recebe equipamento que agiliza realização de testes do novo coronavírus

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) já recebeu o equipamento extrator automático de RNA (ácido ribonucleico), que deve aumentar em 10 vezes a capacidade de detecção dos testes-diagnóstico da Covid-19. A tecnologia, doada ao Instituto de Ciências Básicas da Saúde (IBCS), começa a operação nesta quarta-feira (22).

O equipamento deve agilizar o diagnóstico do novo coronavírus, segundo a instituição. O ICBS afirma que realiza entre 80 e 90 extrações de RNA por dia, e passará a 900 extrações diárias com a nova tecnologia.

A universidade ainda afirma que o ICBS já realizou 5.022 testes para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) manualmente. Além da doação do extrator, que custa R$ 325 mil, o instituto recebeu o material necessário para que a tecnologia execute 8 mil testes. O investimento total é de R$ 515 mil.

O equipamento foi doado pelo Banrisul, por intermediação do governo do Rio Grande do Sul. O ato simbólico de entrega ocorreu na manhã desta quarta por videoconferência, com a presença do governador Eduardo Leite, do reitor da instituição Rui Vicente Oppermann, do presidente e vice-presidente do Banco, Cláudio Coutinho Mendes e Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, respectivamente, e de Ilma Brum da Silva, diretora do ICBS.