Vans escolares fazem carreata em Porto Alegre para cobrar resposta do governo Leite sobre crédito

Motoristas de vans escolares organizaram uma carreata nesta segunda-feira (20) para cobrar o governo do Rio Grande do Sul resposta à proposta de linha de crédito especial para atacar a queda de receita na pandemia. O setor está parado devido à suspensão das aulas presenciais e de atividade em educação infantil desde março. Não há previsão de data de retorno ainda. O protesto se deu no início desta tarde em Porto Alegre.

também realizou uma carreata O Sindicato dos Proprietários de Veículos do Transporte Escolar de Porto Alegre (Sintepa)em junho. O grupo enviou dois ofícios às autoridades locais. O primeiro, endereçado ao gabinete do governador Eduardo Leite, pede por crédito para auxiliar os trabalhadores durante o período parado na pandemia. O segundo foi enviado à prefeitura, requisitando a suspensão da taxa de R$ 50,00 paga à Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) quando operam.

Segundo o Sintepa, desta vez o grupo de manifestantes atua isoladamente. "O sindicato não está diretamente envolvido. Como não houve resposta produtiva das autoridades, entendemos que deve ter outro protesto, mas não do mesmo jeito", afirma o assessor Jaires Maciel.

De acordo com o governo estadual, o ofício foi encaminhado à Secretaria da Fazenda (Sefaz) para análise e manifestação.

A EPTC registrou congestionamento na avenida Érico Veríssimo com a Azenha, em consequência à manifestação. Até as 15h30min, o trânsito segue lento na elevada da Conceição (sentido bairro-centro) e no acesso à avenida Mauá.